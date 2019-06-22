Президент Грузии выступила за дальнейший приезд российских туристов

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Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что политика не должна влиять на туристов из РФ.

"Решение этого вопроса подразумевает объединение территорий Грузии и, несмотря ни на что, это не должно повлиять на туристов, население и ту мирную среду, которая есть в Грузии", – заявила в интервью Euronews.

В пятницу Владимир Путин подписал указ о мерах по обеспечению национальной безопасности РФ. В частности, президент запретил авиакомпаниям осуществлять воздушные перевозки граждан из РФ на территорию Грузии.

Этот главы государства – реакция России на события 20 июня, когда в Тбилиси произошли беспорядки.

Акции протеста в Грузии начались после Генеральной сессии Межпарламентской ассамблеи православия, прошедшей 20 июня в Тбилиси. В ней принял участие депутат Госдумы, президент МАП Сергей Гаврилов.

Ранее Дмитрий Медведев назвал крайне непрофессиональным заявление президента Грузии Саломе Зурабишвили, которая обвинила Россию в организации протестов в стране.

По словам российского премьера, Зурабишвили не вошла в курс дела или сознательно искажает положение дел. "Попытки свалить это все на Россию выглядят просто как передергивание реальной ситуации", – отметил Медведев.



Грузинским авиакомпаниям запрещают полеты в РФ

Политологи полагают, что история может иметь серьезные последствия для экономики Грузии и двусторонних торговых связей между Москвой и Тбилиси.

