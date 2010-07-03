Маршрут построен. Как добраться до Грузии

На фоне антироссийских акций протеста в Грузии российским авиакомпаниям с 8 июля запретили летать в эту страну. Указ подписал Владимир Путин.
Деньги за уже купленные билеты обещают вернуть в полном объеме, даже если эти билеты были невозвратными. В общей сложности на возврат средств придется потратить 2-3 миллиарда рублей, сообщает телеканал Москва 24.
Грузинским авиаперевозчикам также запрещено летать в Россию. Хотя на сайте Georgian Airways и MyWay Airlines билеты в Тбилиси, Батуми, Кутаиси и обратно пока продаются.
Теперь россиянам придется искать окольные пути в соседнюю страну. Можно, например, лететь с пересадками в Стамбуле и Баку. Еще вариант – добраться до Украины, Литвы или Белоруссии и садиться на рейс там.
Также есть автобусные туры из Самары, Сочи и Москвы. На личном авто можно добраться до Пятигорска или Владикавказа, после чего пересечь границу. Из Сочи в Батуми ходит пассажирское судно "Комета".
Впрочем, по данным экспертов, сложившаяся ситуация вынудит более 150 тысяч россиян отказаться от поездки в Грузию. Еще 25 тысячам придется вернуться до действия запрета.
Протесты в Грузии начались после Генеральной сессии Межпарламентской ассамблеи православия. В ней участвовал депутат Госдумы, президент МАП Сергей Гаврилов, который сидел в кресле главы парламента.
Гаврилов сказал, что в кресло спикера его посадила грузинская сторона "согласно протоколу подобных мероприятий". Это вызвало негатив со стороны представителей оппозиции.
Митингующие штурмовали здание парламента и потребовали отставки главы парламента Ираклия Кобахидзе. Для разгона протестующих полиция применила слезоточивый газ и водометы.
24 июня власти Грузии решили пойти на уступки участникам протестов. Правящая партия "Грузинская мечта – Демократическая Грузия" согласилась провести запланированные на 2020 год выборы в парламент по пропорциональной системе.
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