Разбор завалов на месте обрушения подъезда в Коми завершили

Фото: телеграм-канал "МЧС Республики Коми"

Спасатели завершили разбор завалов после обрушения подъезда в нежилой части пятиэтажки в городе Печора в республике Коми. Об этом заявила пресс-служба регионального управления МЧС РФ.

Как сообщили в ведомстве, никто в результате происшествия не пострадал. Сейчас специалисты занимаются расчисткой мусора и устранением последствий обрушения.

При этом, по информации пресс-службы главы региона, пятиэтажку планируют снести. Решение о том, как организовать разбор здания, было дано региональному Минстрою. Этот вопрос должен быть проработан в кратчайшие сроки.

"На место происшествия прибыла аэромобильная группировка МЧС в количестве 31 человека", – сказано в заявлении.

Кирпичный пятиэтажный дом частично обрушился в городе Печора днем 11 мая. Глава Коми Владимир Уйба уточнил, что этот подъезд является аварийным. При этом, по его словам, само здание имеет статус бывшего общежития.

Спасателям удалось эвакуировать всех жильцов. Для них подготовили два пункта временного размещения.

Следователи возбудили уголовное дело по статье о халатности. Сейчас сотрудники СК РФ проводят комплекс мер, направленных на выявление причин и обстоятельств происшествия.

