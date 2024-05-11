Выплаты компенсаций жильцам частично обрушившегося дома в Печоре начнутся с 13 мая

Фото: телеграм-канал "МЧС Республики Коми"

Выплаты компенсаций жильцам частично обрушившегося дома в Печоре в Республике Коми начнутся с 13 мая. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу региона Владимира Уйбы.

"Владимира Уйба встретился с печорцами, проживавшими в частично обрушившемся доме. <...> Глава обсудил с присутствующими вопрос о денежной компенсации", – говорится в сообщении.

По словам Уйбы, расселению подлежит 104 помещения площадью более 2 тысяч квадратных метров. Работы начнутся с 15 мая. Он добавил, что средства на расселение будут перечислены в ближайшее время из резервного фонда правительства Коми.

Кирпичный пятиэтажный дом частично обрушился в городе Печора в Коми днем 11 мая. По предварительным данным, никто в результате происшествия не пострадал. Спасателям удалось эвакуировать всех жильцов. Для них подготовили два пункта временного размещения.

Глава Коми Владимир Уйба уточнил, что обрушившийся подъезд дома является аварийным. При этом, по его словам, само здание имеет статус бывшего общежития.

