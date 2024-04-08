Подачу газа после обрушения моста в Вязьме восстановят за трое суток

Фото: телеграм-канал "Московская межрегиональная транспортная прокуратура"

Газоснабжение в Вяземском и Темкинском районах Смоленской области, которое было нарушено в результате обрушения Панинского моста, планируют восстановить за трое суток. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор региона Василий Анохин.

"Поврежден газопровод, 8 тысяч домовладений остались без газа. Сейчас оперативно отработали с "Газпромом", отрезаем, вырезаем трубу газопровода", – подчеркнул он.

По словам главы Смоленской области, рухнули шесть из семи пролетов конструкции. Путепровод могут полностью разобрать и возвести на его месте новый, уточнил Анохин.

"Проектировщик на месте, подрядчик уже на месте. Завтра определяем цену восстановительных работ, приступим к демонтажу", – сказал он.

Панинский путепровод обрушился вечером 8 апреля. Предварительно, в этот момент на мосту находились два автомобиля.

В результате случившегося погибла одна женщина. Всего травмы получили шесть человек, пятерых из которых госпитализировали.

Минздрав РФ рассказал, что специалисты доставят троих пострадавших на лечение в федеральные центры Минздрава в столицу, еще одного направят в Смоленскую областную клиническую больницу.

Министерство ЖКХ, энергетики и тарифной политики региона сообщило, что в результате ЧП получили повреждения сети газоснабжения. Газа лишились 69 юридических лиц и около 8,8 тысячи жителей.

На фоне произошедшего следователи возбудили уголовное дело. Правоохранители проводят осмотр, изымают необходимую документацию, назначают экспертизы и допрашивают очевидцев.

