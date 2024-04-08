Уголовное дело возбуждено по факту обрушения моста в Вязьме

Фото: телеграм-канал "Московская межрегиональная транспортная прокуратура"

Следователи возбудили уголовное дело после обрушения путепровода в городе Вязьме Смоленской области. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК России по региону на своем сайте.

По информации ведомства, на место происшествия выехали следователи СК и следователи-криминалисты. Сейчас правоохранители проводят осмотр, изымают необходимую документацию, назначают экспертизы и допрашивают очевидцев. Также для координации работы следственной группы на место ЧП отправился руководитель регионального СУ, генерал-майор юстиции Анатолий Уханов.

Обрушение Панинского путепровода случилось вечером 8 апреля. Предварительно, в этот момент на мосту находились два автомобиля.

В результате одна женщина погибла. По данным Вяземской центральной больницы, всего травмы получили шесть человек, пятерых из которых госпитализировали.

Как указала пресс-служба Московской железной дороги, из-за случившегося движение поездов на участке Вязьма – Семлево приостановлено. На место ЧП направили четыре восстановительных поезда, чтобы расчистить пути.