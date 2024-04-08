Женщина погибла при обрушении путепровода в Вязьме

Фото: телеграм-канал "Подслушано Смоленск"

Женщина погибла в результате обрушения Панинского путепровода в городе Вязьме Смоленской области, еще один человек пострадал. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя главка МЧС РФ по региону.

Всего пострадали шесть человек. Из них пятеро попали в больницу.

Кроме того, на место ЧП направился глава региона Василий Анохин.

"Губернатор Смоленской области Василий Анохин взял под личный контроль ситуацию с обрушением Панинского путепровода в городе Вязьма", – отмечается в материале.

Как сообщила пресс-служба Московской железной дороги, из-за обрушения моста движение поездов на перегоне Вязьма – Семлево было приостановлено. В момент происшествия поездов на участке не находилось.

"Мост находится не на балансе ОАО "РЖД". На место направлены четыре восстановительных поезда для расчистки путей", – говорится в сообщении.

В частности, в организации создали оперативный штаб.

Вечером 8 апреля путепровод с двумя автомобилями обрушился в городе Вязьма. По предварительной информации, на момент случившегося на мосту находились два автомобиля.