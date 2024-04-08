08 апреля, 17:27Происшествия
Путепровод с двумя автомобилями обрушился в Вязьме
"По предварительной информации, на момент обрушения на мосту находились два автомобиля (легковой и грузовой)", – цитирует ТАСС.
Сообщение об обрушении Панинского путепровода поступило по системе 112 в 16:32, добавили там. Информация о пострадавших уточняется.обрушился в подмосковной Истре. Переход через реку Молодильню находился в деревне Троице. В результате инцидента 1 апреля никто не пострадал.
До этого, 10 ноября 2023 года, в Подольске обрушилась часть моста через реку Пахру. Тогда пострадала женщина, ее доставили в больницу.
Автомобильный мост обрушился в Истре