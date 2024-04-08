Путепровод с двумя автомобилями обрушился в Вязьме

Путепровод с двумя автомобилями обрушился в городе Вязьме Смоленской области. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по региону.

"По предварительной информации, на момент обрушения на мосту находились два автомобиля (легковой и грузовой)", – цитирует ТАСС.

Сообщение об обрушении Панинского путепровода поступило по системе 112 в 16:32, добавили там. Информация о пострадавших уточняется.

Ранее мост также обрушился в подмосковной Истре. Переход через реку Молодильню находился в деревне Троице. В результате инцидента 1 апреля никто не пострадал.

До этого, 10 ноября 2023 года, в Подольске обрушилась часть моста через реку Пахру. Тогда пострадала женщина, ее доставили в больницу.