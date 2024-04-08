Около 8,8 тыс жителей лишились газа из-за обрушения моста в Вязьме

Фото: телеграм-канал "Московская межрегиональная транспортная прокуратура"

Сети газоснабжения получили повреждения в результате обрушения Панинского путепровода в Вязьме Смоленской области. Газа лишились 69 юридических лиц и около 8,8 тысячи жителей, сообщает ТАСС со ссылкой на министерство ЖКХ, энергетики и тарифной политики региона.

"От газа отключены потребители Вяземского и Темкинского районов. Это 69 юридических лиц, 5 котельных и около 8 800 физических лиц", – уточнило ведомство.

Панинский путепровод обрушился вечером 8 апреля. Предварительно, в этот момент на мосту находились два автомобиля.

В результате случившегося погибла одна женщина. Всего травмы получили шесть человек, пятерых из которых госпитализировали.

По словам очевидца, от обрушившегося моста остались только первый и последний пролеты. Причина ЧП может заключаться в состоянии путепровода 1980 года, сказал он.

На фоне произошедшего следователи возбудили уголовное дело. Правоохранители проводят осмотр, изымают необходимую документацию, назначают экспертизы и допрашивают очевидцев.

