08 апреля, 19:56Происшествия
Около 8,8 тыс жителей лишились газа из-за обрушения моста в Вязьме
Фото: телеграм-канал "Московская межрегиональная транспортная прокуратура"
Сети газоснабжения получили повреждения в результате обрушения Панинского путепровода в Вязьме Смоленской области. Газа лишились 69 юридических лиц и около 8,8 тысячи жителей, сообщает ТАСС со ссылкой на министерство ЖКХ, энергетики и тарифной политики региона.
"От газа отключены потребители Вяземского и Темкинского районов. Это 69 юридических лиц, 5 котельных и около 8 800 физических лиц", – уточнило ведомство.
Панинский путепровод обрушился вечером 8 апреля. Предварительно, в этот момент на мосту находились два автомобиля.
В результате случившегося погибла одна женщина. Всего травмы получили шесть человек, пятерых из которых госпитализировали.
По словам очевидца, от обрушившегося моста остались только первый и последний пролеты. Причина ЧП может заключаться в состоянии путепровода 1980 года, сказал он.
На фоне произошедшего следователи возбудили уголовное дело. Правоохранители проводят осмотр, изымают необходимую документацию, назначают экспертизы и допрашивают очевидцев.
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