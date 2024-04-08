Очевидец рассказал об обрушении путепровода в Вязьме

Фото: телеграм-канал "Московская межрегиональная транспортная прокуратура"

От обрушившегося Панинского моста в городе Вязьме Смоленской области остались только первый и последний пролеты. Перед случившимся конструкция качалась, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на очевидца произошедшего.

По словам мужчины, причина обрушения может заключаться в состоянии путепровода 1980 года. Он подчеркнул, что скорая помощь забрала пятерых пострадавших.

"Мужчину видел, грузили, сильно ему досталось, по нему было видно, что не один перелом. Состояние моста стало причиной. У нас город маленький, я работаю на автобусе, и в данный момент я работал, мост рухнул передо мной", – добавил собеседник издания.

Обрушение Панинского путепровода произошло вечером 8 апреля. Предварительно, в этот момент на мосту находились два автомобиля.

В результате одна женщина погибла. Всего травмы получили шесть человек, пятерых из которых госпитализировали.

На фоне произошедшего следователи возбудили уголовное дело. Сейчас правоохранители проводят осмотр, изымают необходимую документацию, назначают экспертизы и допрашивают очевидцев.

