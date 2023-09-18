Виадук рухнул на трассу на выезде из Владивостока

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Пешеходный виадук обрушился на федеральную трассу Владивосток – Хабаровск, сообщает РИА Новости

ЧП произошло на выезде из Владивостока, движение по трассе перекрыто, из-за чего образовался затор.

По некоторым данным, конструкцию сбил грузовик, ехавший с поднятым кузовом. Однако официального подтверждения этой информации нет.

В августе сообщалось, что спасатели МЧС РФ эвакуировали около 50 человек из Уссурийска в превентивных целях из-за подтоплений. Повышение уровня воды наблюдалось в реках Раздольной и Раковке.

До этого в Приморском крае ввели режим ЧС федерального характера. По словам губернатора региона Олега Кожемяко, обильные осадки, выпавшие в регионе в течение двух недель, нанесли серьезный ущерб жителям целого ряда населенных пунктов.

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