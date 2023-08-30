30 августа, 18:29Регионы
Спасатели начали превентивно эвакуировать жителей Уссурийска из-за подтоплений
Фото: ТАСС/Юрий Смитюк
Спасатели МЧС РФ эвакуировали около 50 человек из Уссурийска в превентивных целях из-за подтоплений. Информация опубликована в телеграм-канале ГУ МЧС Приморского края.
В сообщении уточнили, что повышение уровня воды наблюдается в реках Раздольной и Раковке. Сотрудники МВД и МЧС России оповещают население о возможной эвакуации в районе улиц, которые расположены вдоль реки Раковки.
Ранее более 360 субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) пострадали от паводка в Приморском крае. Ведется учет предпринимателей, которые обратились за помощью.
До этого губернатор Приморского края Олег Кожемяко заявил, что в регионе вводится режим ЧС федерального характера. По его словам, такое решение приняли на заседании правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций под председательством замглавы МЧС РФ Виктора Яцуценко.
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