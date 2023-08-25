Учебный год в школах Владивостока начнут позже из-за паводка

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Учебный год во Владивостоке начнется позже из-за циклона, затопившего город, сообщает РИА Новости.

Ранее в Минобразования Приморья рекомендовали муниципалитетам сдвинуть начало учебного процесса в школах. Администрация Владивостока в связи с этим приняла решение перенести начало учебного года для некоторых классов.

В частности, ученики 9–11-х классов начнут обучение с 4 сентября, чтобы не пропустить программу подготовки к экзаменам. Для школьников 5–8-х классов объявили свободное посещение с 4 по 11 сентября – родители смогут сами решить, отправлять ли ребенка в школу. Для учеников 1–4-х классов начало учебного года перенесли на 11 сентября.

Ранее сообщалось, что циклон, обрушившийся на Приморский край 25 августа, привел к аварийным отключениям электричества у примерно 70 тысяч жителей Владивостока. Объявлено штормовое предупреждение.

Ливень во Владивостоке начался в пятницу утром и уже успел затопить множество участков дорог и отдельные дворы. Аварийные отключения света зафиксировали на 16 улицах города.

Движение трамваев временно приостановили. Также на время перекрыли федеральную дорогу Уссури в районе остановки Седанка. Из двух детсадов из-за затопления эвакуировали воспитанников и сотрудников.

До этого ливни во Владивостоке привели к протечке крыши ремонтируемой школы, обрушению части опорной стены и затоплению дорог.

В мэрии рассказали, что из-за сильного дождя в городе затапливает некоторые низкие участки дороги, несмотря на поднятые решетки ливневой канализации. По их информации, вода зашла даже в подвалы некоторых соцучреждений. Пожарно-спасательные отряды оперативно проводят откачку воды из подвалов Седанкинского дома-интерната и Дальзаводской больницы.

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