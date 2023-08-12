В Уссурийске прорвало дамбу для сдерживания паводка

Фото: телеграм-канал "Москва 24"

В Уссурийске прорвало дамбу, которую ранее создали для сдерживания паводка. Об этом РИА Новости сообщили в Единой дежурной диспетчерской службе города.

"Прорвало, да, дамбу... Был перелив, сверху был перелив ночью, через верх дамбы. Соответственно, начала разрушаться, и вот сейчас только она вылетела", – сообщили в службе.

Накануне в регионе выпало 117 миллиметров осадков при месячной норме в 120–130 миллиметров. По информации пресс-службы регионального министерства ГО и ЧС, в зоне подтопления оказались 27 домовладений и 111 придомовых территорий.

На фоне произошедшего из опасных мест эвакуировали 200 местных жителей.

Как сообщается в телеграм-канале прокуратуры Приморского края, в пунктах временного размещения сейчас находятся 115 человек. Их обеспечили питанием и средствами гигиены.

На территории Уссурийского городского округа действует режим чрезвычайной ситуации (ЧС). Для помощи в ликвидации последствий непогоды в регион прибыли спасатели из Хабаровского края.

"Сотрудники городской прокуратуры во взаимодействии со специальными службами продолжают ежечасный мониторинг уровня воды в водоемах и лично посещают пострадавшие территории", – говорится в сообщении ведомства.

До этого из-за прорыва трубы с холодной водой в зоне подтопления оказалась дорога под мостом на перекрестке улиц Щербакова и Самолетной в Екатеринбурге. На фоне ЧП в городе перекрыли движение на участке и перенаправили транспорт по объездным дорогам. Коммунальные службы незамедлительно приступили к ликвидации последствий.



Около 150 человек эвакуировали из трех подтопленных паводком территорий Приморья