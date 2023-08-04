Около ста участков было подтоплено из-за ливней в селе в Приморье

Фото: телеграм-канал "ТВ Центр | ТВЦ"

Ливни подтопили почти 100 участков в селе Зимники в Приморском крае, сообщается в телеграм-канале правительства региона.

"Из жилых домов в селе Зимники вода ушла полностью, участки 100 подворий остаются подтопленными, но вода спадает", – говорится в уведомлении.

Отмечается, что ночью в селе будут дежурить сотрудники ДПС.

Кроме того, по информации властей на 20:00, на участках дороги Дальнереченск-Ариадное для ускорения схода воды оперативные службы приступили к очистке русла реки, производится отсыпка.

Ранее из-за ливней в Приморье обрушился автомобильный мост на дороге к селу Иннокентьевка в Лесозаводском городском округе. В момент обрушения по мосту ехал автомобиль Nissan Note с водителем и одним пассажиром.

Отмечается, что пострадавшим не понадобилась госпитализация, однако машину пришлось эвакуировать.

По факту инцидента возбудили уголовное дело о халатности. По данным следствия, причиной обрушения стало "непроведение необходимого комплекса мероприятий по содержанию" моста.

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