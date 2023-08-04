04 августа, 23:46Происшествия
Около ста участков было подтоплено из-за ливней в селе в Приморье
Фото: телеграм-канал "ТВ Центр | ТВЦ"
Ливни подтопили почти 100 участков в селе Зимники в Приморском крае, сообщается в телеграм-канале правительства региона.
"Из жилых домов в селе Зимники вода ушла полностью, участки 100 подворий остаются подтопленными, но вода спадает", – говорится в уведомлении.
Отмечается, что ночью в селе будут дежурить сотрудники ДПС.
Кроме того, по информации властей на 20:00, на участках дороги Дальнереченск-Ариадное для ускорения схода воды оперативные службы приступили к очистке русла реки, производится отсыпка.
Ранее из-за ливней в Приморье обрушился автомобильный мост на дороге к селу Иннокентьевка в Лесозаводском городском округе. В момент обрушения по мосту ехал автомобиль Nissan Note с водителем и одним пассажиром.
Отмечается, что пострадавшим не понадобилась госпитализация, однако машину пришлось эвакуировать.
По факту инцидента возбудили уголовное дело о халатности. По данным следствия, причиной обрушения стало "непроведение необходимого комплекса мероприятий по содержанию" моста.
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