Уголовное дело возбудили из-за плохого содержания обрушившегося в Приморье моста

Фото: Следственный комитет РФ

Прокуратура возбудила уголовное дело о халатности после обрушения моста в Лесозаводском городском округе Приморского края стало. Об этом сообщает пресс-служба регионального ведомства.

"Прокурорской проверкой установлено, что обрушение полотна мостового сооружения стало возможным в результате непроведения необходимого комплекса мероприятий по содержанию конструкции", – говорится в уведомлении.

Уголовное дело возбудили по части 1 статьи 293 УК РФ ("Халатность").

Как сообщает телеканал "360" со ссылкой на источник, пострадавшему в результате обрушения моста не понадобилась госпитализация.

Мужчина жаловался на боль в ногах, однако уехал на машине родственников с места происшествия. Отмечается, что автомобиль пострадавшего был не на ходу, его забрал эвакуатор.

Ранее сообщалось об обрушении автомобильного моста на дороге к селу Иннокентьевка в Лесозаводском городском округе Приморского края.

По мосту в момент обрушения ехал автомобиль Nissan Note с водителем и одним пассажиром. Машина рухнула в место разлома, люди не пострадали.

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