16:58Происшествия
Уголовное дело возбудили из-за плохого содержания обрушившегося в Приморье моста
Фото: Следственный комитет РФ
Прокуратура возбудила уголовное дело о халатности после обрушения моста в Лесозаводском городском округе Приморского края стало. Об этом сообщает пресс-служба регионального ведомства.
"Прокурорской проверкой установлено, что обрушение полотна мостового сооружения стало возможным в результате непроведения необходимого комплекса мероприятий по содержанию конструкции", – говорится в уведомлении.
Уголовное дело возбудили по части 1 статьи 293 УК РФ ("Халатность").
Как сообщает телеканал "360" со ссылкой на источник, пострадавшему в результате обрушения моста не понадобилась госпитализация.
Мужчина жаловался на боль в ногах, однако уехал на машине родственников с места происшествия. Отмечается, что автомобиль пострадавшего был не на ходу, его забрал эвакуатор.
Ранее сообщалось об обрушении автомобильного моста на дороге к селу Иннокентьевка в Лесозаводском городском округе Приморского края.
По мосту в момент обрушения ехал автомобиль Nissan Note с водителем и одним пассажиром. Машина рухнула в место разлома, люди не пострадали.
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