Один человек погиб при обрушении моста в Ленинградской области

Фото: телеграм-канал "Подслушано в городе Луга"

Пешеходный мост обрушился в городе Луга Ленинградской области, в результате чего погиб один человек, еще трое госпитализированы в состоянии средней степени тяжести. Об этом сообщается в телеграм-канале пресс-службы губернатора и правительства региона.

На место случившегося направилась следственно-оперативная группа под руководством руководителя следственного отдела по городу в составе следователей, следователей-криминалистов отдела криминалистики, сотрудников полиции и эксперта.

Согласно информации пресс-службы, на месте ЧП работы ведут три бригады скорой помощи.

Следственное управление Следственного комитета по региону организовало доследственную проверку.

Ранее при проведении ремонтных работ в здании на Ботанической улице в Москве обрушились конструкции стен, в результате чего погиб рабочий. Останкинская межрайонная прокуратура взяла на контроль установление обстоятельств случившегося, ход и результаты проверки.

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