Два человека пострадали при падении лифта в жилом доме в подмосковном Воскресенске

Фото: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

Лифт упал в многоэтажном жилом доме в подмосковном Воскресенске, сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы. В результате пострадали два человека.

ЧП произошло в 14-этажном жилом доме на улице Хрипунова, доме 3. Лифт упал с пятого этажа. Пострадавших госпитализировали с травмами легкой и средней степени тяжести.

Ранее лифт с 16-летнем подростком внутри упал с 11-го этажа дома на улице Верхние Поля в Москве. ТСЖ заключен договор на обслуживание лифтового оборудования с частной компанией.

Столичная прокуратура взяла на контроль ход и результаты процессуальной проверки, проводимой следствием по факту происшествия.

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