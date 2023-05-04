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04 мая, 22:40

Происшествия

Лифт с подростком внутри упал с 11-го этажа в Москве

Фото: телеграм-канал "Столичный СК"

Лифт с 16-летнем подростком внутри упал с 11-го этажа дома на улице Верхние поля в Москве, сообщается в телеграм-канале столичной прокуратуры.

"Ребенок госпитализирован", – подчеркнули в ведомстве.

По предварительным данным прокуратуры, ТСЖ заключен договор на обслуживание лифтового оборудования с частной компанией. В ходе надзорных действий специалисты установят все обстоятельства инцидента.

В том числе определят организации и круг лиц, которые ответственные за содержание и эксплуатацию лифта. Также будет дана оценка безопасности оказываемых услуг для жизни и здоровья населения.

Столичная прокуратура контролирует ход и результаты процессуальной проверки, проводимой следствием по факту происшествия.

Ранее сообщалось, что рабочий упал, когда занимался монтажом кондиционера в Останкинской башне. Экстренные службы рассказали о происшествии.

Мужчина упал с высоты около двух метров. В настоящее время выясняются обстоятельства случившегося.

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