Рабочий упал при монтаже кондиционера в Останкинской башне

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Рабочий упал, когда занимался монтажом кондиционера в Останкинской башне. Экстренные службы рассказали о происшествии.

"Произошло падение рабочего при монтаже кондиционера внутри башни", – передает РИА Новости сообщение служб.

Уточняется, что мужчина упал с высоты около двух метров. В настоящее время выясняются обстоятельства случившегося. Информации о состоянии пострадавшего пока нет.

Ранее рабочий пострадал при падении фасадной люльки на строительном объекте на улице Зорге в Москве. Мужчину 2003 года рождения пришлось госпитализировать.

В марте столичная прокуратура сообщала о гибели рабочего в строящемся объекте на улице Усачева. Мужчина 1986 года рождения упал в шахту лифта.



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