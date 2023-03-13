Рабочий погиб в результате падения в строящемся доме на улице Усачева

Фото: телеграм-канал "Прокуратура Москвы"

Столичная прокуратура сообщила о гибели рабочего в строящемся объекте на улице Усачева. Мужчина упал в шахту лифта. Надзорное ведомство рассказало о происшествии в своем телеграм-канале.

"В строящемся объекте на улице Усачева рабочий упал в шахту лифта. От полученных травм мужчина 1986 года рождения скончался", – говорится в публикации.

Заместитель Хамовнического прокурора Руслан Супрун координирует работу сотрудников полиции на месте случившегося.

Прокуратура намерена проконтролировать ход расследования данного инцидента.

Ранее женщина упала под поезд и выжила на станции "Белорусская" Кольцевой линии столичного метро. Пострадавшая пожаловалась только на боль в ноге после происшествия.

Врачи оказали пассажирке необходимую помощь. В обстоятельствах произошедшего разбирается полиция.



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