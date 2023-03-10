В "Острове мечты" сообщили, что посетительница умерла из-за проблем со здоровьем

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Посетительница "Острова мечты" умерла на одном из аттракционов, сообщила "Газете.ру" пресс-секретарь тематического парка развлечений Екатерина Кочеткова.

Она подчеркнула, что причиной смерти могло стать состояние здоровья женщины.

По словам пресс-секретаря, до прибытия скорой медицинскую помощь женщине оказывал дежурный врач парка. Кочеткова выразила соболезнования семье скончавшейся.

"Мы подтверждаем несчастный случай. На месте работают профильные службы, все действия происходят согласно должностным инструкциям персонала, требованиям безопасности и охраны", – сказала она.

Кочеткова добавила, что аттракцион был полностью исправен, сертифицирован и поставлен на государственный учет в соответствии с действующим законодательством. Она подчеркнула, что случай никак не связан с деятельностью парка аттракционов.

СМИ писали о том, что 40-летней посетительнице стало плохо во время катания. На аттракционе вместе с ней находились ее муж и дочь. Окружающие пытались спасти женщину до приезда медиков и сделать ей непрямой массаж сердца, однако это не помогло.

Ранее следователи возбудили уголовное дело о халатности должностных лиц, повлекшей смерть человека, после гибели 10-летнего мальчика на детской площадке в Подмосковье.

По данным следствия, инцидент случился в поселке Деденево 22 августа. Мальчик катался с горки, когда она опрокинулась. Конструкция упала на ребенка, в результате чего он скончался на месте происшествия.

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