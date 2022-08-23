Стало известно о состоянии матери погибшего на детской площадке в Подмосковье мальчика

18:53
Фото: СК РФ
Детский омбудсмен в Московской области Ксения Мишонова сообщила, что матери 10-летнего мальчика, который погиб из-за падения горки в Подмосковье, оказывается необходимая поддержка. Об этом она написала в своем телеграм-канале.
"Горка была не закреплена в бетон по стандартам. Это первый случай за последние шесть лет. Очень трудно это комментировать, потому что мы все испытываем вину за гибель этого мальчика", – говорится в ее публикации.
Мишонова выразила соболезнования родителям мальчика.
"Сегодня разговаривала с мамой. Принесла ей извинения. Она в тяжелом состоянии, плачет. <...> Ей оказана всесторонняя поддержка, которая только возможна в этой ситуации", – добавила она.
Мама мальчика желает, чтобы все, кто несет ответственность за безопасность на этой детской площадке, были наказаны, рассказала Мишонова. Такая ситуация не должна повториться, резюмировала она.
Ранее следователи возбудили уголовное дело о халатности должностных лиц, повлекшей смерть человека, после гибели 10-летнего мальчика на детской площадке в Подмосковье.
По данным следствия, инцидент случился в поселке Деденево 22 августа. Мальчик катался с горки, когда она опрокинулась. Конструкция упала на ребенка, в результате чего он скончался на месте происшествия.
Следователи намерены выяснить, какие меры приняли ответственные должностные лица для исключения подобных ситуаций. В свою очередь, городская прокуратура Дмитрова организовала проверку по факту произошедшего.
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