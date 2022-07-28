СК возбудил дело о халатности в связи с убийством 17-летней девушки в Новосибирске

Фото: СУ СК РФ по Новосибирской области

Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности в связи с убийством 17-летней девушки в Новосибирске. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на управление СК по региону.

"Возбуждено уголовное дело по факту ненадлежащего исполнения обязанностей сотрудниками полиции по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 293 УК РФ ("Халатность"), то есть неисполнение или ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей вследствие недобросовестного или небрежного отношения к службе, если это повлекло по неосторожности смерть человека", – сообщили в управлении.

Тело 17-летней девушки с ножевыми ранениями было обнаружено в Советском районе Новосибирска вечером 26 июля. По данным следствия, мужчина во время ссоры зарезал девушку ножом: он нанес не менее 15 ударов. Она скончалась на месте.

По данному факту СК возбудил уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ. В среду, 27 июля, подозреваемый в убийстве был задержан. Им оказался ранее судимый 27-летний мужчина.

28 июля Советский районный суд Новосибирска заключил под стражу подозреваемого в совершении преступления. Он пробудет под стражей до 27 сентября 2022 года.

Ранее стало известно, что мать убитой в Новосибирске 17-летней девушки три раза обращалась в полицию с заявлениями об угрозах в адрес дочери со стороны подозреваемого в совершении преступления.

После каждого заявления проводились проверки и были вынесены решения об отказе в возбуждении уголовных дел. Однако в рамках одной из проверок полиция возбудила административное дело по статье "Побои", а 22 июня представитель пострадавшей получил направление на прохождение судебно-медицинской экспертизы. Результаты экспертизы в полицию не поступали.