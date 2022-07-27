Тело девушки с 15 ножевыми ранениями обнаружено в Новосибирске

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Тело 17-летней девушки с 15 ножевыми ранениями обнаружено в Новосибирске, сообщает пресс-служба главка СК по региону.

В ведомстве рассказали, что по предварительным данным, во вторник, 26 июля, мужчина во время ссоры из-за ревности ударил девушку ножом не менее 15 раз. Она скончалась на месте.

Подозреваемого задержали в Ленинском районе города Новосибирска. Им оказался ранее судимый 27-летний мужчина.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ ("Убийство").

Ранее сообщалось, что в Московской области задержали подозреваемого в убийстве сотрудницы микрофинансовой организации. Им оказался 46-летний уроженец Ульяновской области. Сотрудница микрофинансовой организации была застрелена в офисе компании в центре Москвы. Сообщалось, что предполагаемый убийца попал на запись камер видеонаблюдения.