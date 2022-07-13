В Подмосковье задержали подозреваемого в убийстве сотрудницы микрофинансовой организации

Фото: ГСУ СК России по г. Москве

В Московской области задержали подозреваемого в убийстве сотрудницы микрофинансовой организации. Об этом сообщает СК РФ.

Им оказался 46-летний уроженец Ульяновской области. В ближайшее время мужчину доставят в подразделение Следственного комитета для проведения соответствующих следственных мероприятий.

Сотрудница микрофинансовой организации была застрелена в офисе компании в центре Москвы. Сообщалось, что предполагаемый убийца попал на запись камер видеонаблюдения.

Мужчина в медицинской маске ворвался в офис и одним выстрелом убил женщину, которая находилась на рабочем месте. Затем он якобы начал обыскивать шкафы. По предварительным данным, денег он не взял.

