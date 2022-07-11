"Московский патруль": сотрудницу офиса микрозаймов застрелили в Москве

Столичные следователи разбираются в деталях убийства сотрудницы микрофинансовой организации. Она была застрелена накануне вечером в офисе компании в центре Москвы. Предполагаемый убийца попал на запись камер видеонаблюдения.

Мужчина в белой футболке, кепке и медицинской маске на лице ворвался в офис и с порога одним выстрелом убил женщину, которая находилась на рабочем месте. Затем он якобы начал обыскивать шкафы. По предварительным данным денег он не взял. Подробнее – в программе телеканала Москва 24.

