Женщину застрелили в офисе в центре столицы

Фото: телеграм-канал "Прокуратура Москвы"

На улице Кожевнической в центре столицы было обнаружено тело женщины с огнестрельными ранениями. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, сообщает столичная прокуратура в телеграм-канале.

"Утром 11 июля в помещении коммерческой организации на улице Кожевнической обнаружено тело 51-летней женщины – сотрудницы организации с огнестрельным ранением", – говорится в сообщении.

Уточняется, что на месте происшествия работу правоохранителей координируют заместитель прокурора ЦАО Александр Кутузов, Замоскворецкий межрайонный прокурор Елена Маликова и ее заместитель Олег Жилин.

Ранее в столице задержали женщину по подозрению в убийстве жены любовника. Тело 42-летней погибшей с колото-резаными ранениями в области шеи и груди обнаружили в ночь на 16 июня у подъезда дома на улице Херсонской. Подозреваемой оказалась 40-летняя знакомая мужа погибшей.

По предварительным данным, женщины встретились для разговора, однако в результате конфликта между ними завязалась драка. Подозреваемая напала на другую женщину с ножом.

