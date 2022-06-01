Трансгендера задержали по подозрению в убийстве в Москве

Фото: ГСУ СК России по г. Москве

Правоохранители задержали женщину-трансгендера по подозрению в убийстве знакомого в квартире на Новинском бульваре. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Отмечается, что подозреваемая и жертва познакомились в социальных сетях. После этого они решили встретиться.

"Во время встречи в квартире в центре столицы мужчина напал на женщину, и та в ходе борьбы случайно нанесла ему смертельный удар в область горла", – рассказал источник.

Происшествие случилось 24 апреле в доме 18Б на Новинском бульваре. Труп мужчины 1986 года рождения обнаружили спасатели после пожара в квартире.

Ранее полиция задержала подозреваемого в убийстве мужчины на севере столицы. По информации СК, ночью 1 июня в квартире жилого дома на улице Софьи Ковалевской нашли тело мужчины 1967 года рождения, завернутое в ковер, с признаками насильственной смерти в виде ножевых ранений.

