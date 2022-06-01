Полиция задержала подозреваемого в убийстве мужчины на севере Москвы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Полиция задержала подозреваемого в убийстве мужчины на севере столицы. Об этом сообщили в ГСУ СК РФ по Москве.

Дело возбуждено по части 1 статьи 105 Уголовного кодекса РФ ("Убийство").

По информации СК, ночью 1 июня в квартире жилого дома на улице Софьи Ковалевской нашли тело мужчины 1967 года рождения, завернутое в ковер, с признаками насильственной смерти в виде ножевых ранений.

В ведомстве уточнили, что 20-летний подозреваемый в ближайшее время будет доставлен на допрос. После этого мужчине предъявят обвинение и изберут меру пресечения.

Ранее правоохранители задержали и предъявили обвинения двум мужчинам, которые убили мужчину и его мать в квартире на востоке столицы.

Инцидент произошел в квартире на 15-й Парковой улице. По имеющимся данным, обвиняемые избили, а затем зарезали 48-летнего хозяина квартиры, после чего дождались возвращения его матери, которую также избили, после чего задушили.