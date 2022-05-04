СК возбудил дело после убийства мужчины на улице в подмосковном Дзержинском

Фото: телеграм-канал SHOT

Следственный отдел города Люберцы ГСУ СК РФ Подмосковья возбудил уголовное дело по факту убийства 37-летнего мужчины. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.

По данным следствия, инцидент произошел 2 мая в городе Дзержинском. Неизвестный напал на потерпевшего возле продовольственного магазина и нанес несколько ударов ножом в область груди и конечностей. Пострадавшего госпитализировали, однако он скончался в больнице, несмотря на оказанную медпомощь.

Следователи и криминалисты уже провели осмотр места происшествия, изъяв все предметы, имеющие значение для расследования. Свидетели и очевидцы были допрошены. В рамках уголовного дела назначена судебно-медицинская экспертиза.

В настоящий момент следствие устанавливает мотивы и обстоятельства происшедшего, а также местонахождение убийцы.

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