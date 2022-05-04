СК возбудил дело после убийства мужчины на улице в подмосковном Дзержинском

17:22
Фото: телеграм-канал SHOT
Следственный отдел города Люберцы ГСУ СК РФ Подмосковья возбудил уголовное дело по факту убийства 37-летнего мужчины. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.
По данным следствия, инцидент произошел 2 мая в городе Дзержинском. Неизвестный напал на потерпевшего возле продовольственного магазина и нанес несколько ударов ножом в область груди и конечностей. Пострадавшего госпитализировали, однако он скончался в больнице, несмотря на оказанную медпомощь.
Следователи и криминалисты уже провели осмотр места происшествия, изъяв все предметы, имеющие значение для расследования. Свидетели и очевидцы были допрошены. В рамках уголовного дела назначена судебно-медицинская экспертиза.
В настоящий момент следствие устанавливает мотивы и обстоятельства происшедшего, а также местонахождение убийцы.
Ранее сообщалось, что хоккеиста Романа Дидура зарезали в центре Москвы. Молодой человек праздновал день рождения. Возле кафе, куда спортсмен с компанией планировал зайти поесть, у него произошел конфликт. В ходе словесной перепалки неизвестный нанес хоккеисту ножевое ранение, от которого тот скончался.
Позже правоохранители задержали подозреваемого мужчину 1984 года рождения, ему предъявлено обвинение. Следствие просит суд арестовать его. На месте происшествия было обнаружено и изъято орудие преступления, по нему назначены экспертизы.
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