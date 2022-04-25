Момент убийства хоккеиста в центре Москвы попал на видео

Момент убийства российского хоккеиста Романа Дидура на Николоямской улице в центре Москвы попал на видео.

Конфликт у спортсмена произошел возле кафе, куда он с компанией планировал зайти поесть. В ходе словесной перепалки неизвестный нанес хоккеисту ножевое ранение, от которого тот скончался. Молодой человек праздновал день рождения.

Ранее стало известно, что правоохранители задержали подозреваемого мужчину 1984 года рождения, ему предъявлено обвинение. Следствие просит суд арестовать его. На месте происшествия было обнаружено и изъято орудие преступления, по нему назначены экспертизы.