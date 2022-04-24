Хоккеиста Романа Дидура зарезали в ходе конфликта возле кафе в центре Москвы

Фото: телеграм-канал “112’’

Следователи возбудили уголовное дело после конфликта, произошедшего на Николоямской улице в Москве. В результате инцидента от ножевых ранений скончался один человек. Об этом со ссылкой на старшего помощника руководителя столичного главка СК РФ Юлию Иванову сообщает РИА Новости.

Инцидент произошел возле одного из столичных кафе. Сообщение о конфликте поступило в полицию 24 апреля около 02:40. Получивший ранение 23-летний москвич скончался.

Подозреваемого уже задержали полицейские. На месте преступления правоохранители обнаружили орудие убийства.

По информации источника РИА Новости, погибшим является российский хоккеист Роман Дидур. Вместе с друзьями молодой человек праздновал день рождения. Конфликт с подозреваемым у спортсмена произошел возле кафе, куда он с компанией планировал зайти поесть. В ходе словесной перепалки задержанный нанес хоккеисту ножевое ранение, от которого тот скончался.

Ранее правоохранительные органы задержали приезжего мужчину, подозреваемого в убийстве знакомого на юго-востоке Москвы. По данным следствия, инцидент произошел ночью 12 апреля во время застолья в квартире жилого дома на 6-й Кожуховской улице. Между двумя знакомыми во время распития спиртных напитков произошел конфликт, в ходе которого мужчина нанес оппоненту несколько ножевых ранений. От полученных повреждений тот скончался на месте.