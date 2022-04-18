Юрист рассказал, что грозит подростку за убийство 4-летней сестры под Кировом

В Кировской области задержали 16-летнего подростка, которого подозревают в убийстве четырехлетней и ранении семилетней сводных сестер. Следователи уже возбудили уголовное дело и выясняют мотивы. Рассказываем, что известно о произошедшем и какое наказание может грозить молодому человеку.



Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Планировал расправу

16 апреля в одном из домов поселка Нема (Кировская область) было обнаружено тело четырехлетней девочки с ножевыми ранениями в области спины и шеи. Рядом без сознания лежала ее семилетняя сестра: у первоклассницы обнаружили травмы от пневматической винтовки и повреждения в области головы. Она выжила и сейчас находится в больнице.

По данным следствия, ранения девочкам нанес сводный 16-летний брат (старший сын матери от первого брака), который сбежал с места преступления. Оперативники смогли быстро его задержать и приступить к допросу. Региональный Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям "Убийство малолетнего" и "Покушение на убийство малолетнего". Также правоохранители назначили подростку судебно-медицинские экспертизы, чтобы установить обстоятельства произошедшего.

По предварительной информации, преступление было совершено, когда родители вечером ушли в баню и оставили дочерей с братом, сообщает РЕН ТВ. По данным телеканала, жители поселка не замечали за подозреваемым ничего необычного. Кроме того, они рассказали, что парень уже закончил школу и учится в техникуме.



житель поселка Нема Учился в школе, сейчас учится в техникуме механизации и сельского хозяйства. Нормальный вроде парень был, довольно веселый и отзывчивый.

В свою очередь, мать подростка рассказала правоохранителям, что также не замечала странностей в поведении сына, у него не было никаких отклонений и на учете он нигде не состоял, сообщает Life.ru. При этом, по ее же словам, 1 сентября подростка поймали пьяным в техникуме. Кроме того, мальчик увлекался "стрелялками", из-за чего с родителями происходили конфликты, но до рукоприкладства не доходило.

Женщина добавила, что ее сын очень любит сестер, всегда им помогал. Сам молодой человек признался оперативникам, что планировал расправу уже несколько дней, но причину пока не назвал.

Что грозит подростку?

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Юрист Мария Ярмуш в разговоре с Москвой 24 пояснила, что уголовная ответственность за особо тяжкие преступления, в том числе за убийство малолетнего, наступает уже с 14 лет. "Но если парень несовершеннолетний, то ответственность не такая большая, как у взрослого человека. Также могут назначить экспертизы на предмет установления реального психологического возраста этого подростка. Может быть, по паспорту ему 16 лет, а по уровню развития – 13", – предположила она.

По словам юриста, если вина подростка будет доказана, то его отправят в места лишения свободы, но сначала для несовершеннолетних (максимальное возможное наказание – 10 лет).



Мария Ярмуш юрист Только после 18 лет его переведут в учреждение для взрослых. Хотя исправительные учреждение для подростков – такая же тюрьма, там тоже занимаются перевоспитанием преступников.

При этом во время расследования дела будут учитываться все обстоятельства происшествия, подчеркнула эксперт. В том числе суд выяснит, как относились к молодому человеку родители, какие взаимоотношения были между детьми и так далее, заключила она.