Девочку-подростка задержали в Чечне по подозрению в убийстве брата

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Правоохранители задержали в Чечне четырнадцатилетнюю девочку по подозрению в убийстве брата. Об этом сообщается на сайте СУСК РФ по региону.

По информации ведомства, тело 17-летнего юноши с огнестрельным ранением в голову, по предварительным данным, из охотничьего ружья, нашли 3 апреля около частного дома в Грозном.

"В настоящее время по подозрению в совершении данного преступления задержана 14-летняя сестра погибшего юноши", – отмечается в сообщении.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства преступления.

Ранее тело девушки с ножевыми ранениями обнаружили в столичном районе Бибирево. Бутырский межрайонный следственный отдел следственного управления по Северо-Восточному административному округу возбудил уголовное дело по факту убийства.