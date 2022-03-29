Одноклассники рассказали о девушке, устроившей стрельбу в детсаду в Красноярске

В Красноярске арестовали 19-летнюю девушку, которая устроила стрельбу в детском саду. По версии следователей, днем 28 марта подозреваемая поссорилась с отцом и застрелила его из ружья. Затем она отправилась в детсад, чтобы убивать детей. Рассказываем подробности происшествия и разбираемся, какие мотивы были у злоумышленницы.



Громкое дело в тихий час

По данным следствия, 28 марта подозреваемая отправилась в детсад № 31 после ссоры с 56-летним отцом, которого она, предположительно, застрелила из ружья. Девушка проникла в детское учреждение во время тихого часа под предлогом того, что ей нужно забрать ребенка. В группе злоумышленницу встретили три воспитателя, которые попросили ее выйти в раздевалку.





пресс-служба ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия Женщины заметили видневшееся из-под ее пальто ружье. Одна из воспитателей предприняла меры к изъятию оружия, в ходе чего произошел выстрел в сторону стены помещения группы. В этот момент инструктор по физической культуре повалила злоумышленницу на пол и удерживала до прибытия сотрудников полиции.

В ходе стрельбы никто из детей не пострадал. У девушки вместе с охотничьим ружьем изъяли 39 патронов, уточнили в СК. Следствие также установило, что 25 марта она посетила детский сад под предлогом трудоустройства, чтобы разобраться в планировке помещений.

В отношении подозреваемой возбудили уголовное дело по статям "Убийство" и "Покушение на убийство двух и более лиц, малолетнего, совершенное общеопасным способом". Железнодорожный районный суд Красноярска арестовал ее до 27 мая.

Кроме того, следователи организовали проверку в отношении должностных лиц самого детского сада. Также проверяют работу уполномоченных, оказывавших услуги по охране этого дошкольного учреждения. После стрельбы в детских садах города усилили пропускной режим.

Воспитательниц, задержавших вооруженную девушку, губернатор Красноярского края Александр Усс наградил грамотами и подарками, а также распорядился представить к госнаградам.



Спокойная и стеснительная

Фото: СК РФ

В нападении на детский сад в Красноярске подозревают дочь местной журналистки. Об этом стало известно из обращения к читателям редакции красноярского издания ТВК, где работает мать девушки.

"Для нашей редакции эта трагедия стала двойным шоком, потому что все это произошло в семье нашей коллеги, журналиста Натальи Кечиной. Девушка, которая сейчас задержана по подозрению в убийстве и стрельбе, – 19-летняя дочь Натальи Кечиной", – говорится в обращении.

По данным СМИ, проникнув в детский сад с оружием, злоумышленница стала выкрикивать, что здесь "принижают женщин". Ранее она якобы пыталась устроиться туда на работу, но ей отказали из-за отсутствия свободных вакансий. Предположительно, девушка также кричала, что если бы была мужчиной, то ее обязательно приняли бы.

Позднее, на допросе, она рассказала, что планировала убить в детсаду только детей мужского пола. Об этом сообщила пресс-служба ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

Бывший одноклассник подозреваемой рассказал порталу NGS24.RU о ее необщительном характере.





бывший одноклассник подозреваемой После 6-го класса она перешла в другой класс и максимально закрылась ото всех. Она вела одиночный образ жизни. Сначала училась нормально, потом стала получать плохие оценки. Говорили, что после 9-го класса она ушла на домашнее обучение, после этого ее никто не видел.

По его словам, девушка много времени проводила в интернете и у нее были фейковые аккаунты в социальных сетях. Еще одна одноклассница подозреваемой подтвердила, что в старшой школе та перешла на домашнее обучение.

"Она была очень тихая, спокойная и ничем не примечательная. Пару раз я общалась с ней лично, мне она показалась очень даже милой девочкой, возможно, стеснительной", – отметила знакомая девушки.

Другой бывший одноклассник добавил, что подозреваемая якобы была в классе изгоем.

