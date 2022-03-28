Девушка убила своего отца перед стрельбой в красноярском детсаду – СМИ

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Девушка, выстрелившая из ружья в детском саду в Красноярске, перед этим убила своего отца, сообщает ТАСС со ссылкой на два источника в правоохранительных органах.

Других подробностей произошедшего источники не привели. В Следственном комитете также никак не прокомментировали данную информацию.

Ранее сообщалось, что в Красноярске девушка пришла с ружьем в детский сад и выстрелила в стену. Заметив произошедшее, один из работников детсада задержал злоумышленницу и удерживал ее до приезда сотрудников Росгвардии. Пострадавших в результате произошедшего нет.