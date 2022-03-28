Девушка пришла в детсад Красноярска и выстрелила в стену – МВД

12:50
Фото: depositphotos/blinow61
В Красноярске девушка пришла с ружьем в детский сад и выстрелила в стену, сообщает РИА Новости.
В МВД рассказали, что в здание дошкольного учреждения беспрепятственно проникла девушка 2002 года рождения. Находясь внутри помещения, неизвестная выстрелила из принесенного ружья в направлении стены.
Заметив произошедшее, один из работников детсада задержал злоумышленницу и удерживал ее до приезда сотрудников Росгвардии.
Пострадавших нет. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа полиции. Девушку доставили в территориальный отдел полиции для разбирательства. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Ранее неизвестный застрелил мужчину в кафе в Екатеринбурге. Инцидент произошел в Железнодорожном районе города. Злоумышленник вошел в заведение общепита, подошел к мужчине, который пил чай за столиком, выстрелил в него и скрылся. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".
До этого следователи возбудили уголовное дело по факту ранения девушки на юго-западе Москвы. Инцидент произошел у жилого дома по улице Профсоюзной. Неизвестный мужчина не менее двух раз выстрелил в женщину, а затем скрылся. Пострадавшая была госпитализирована.
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