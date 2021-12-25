Неизвестный застрелил посетителя кафе в Екатеринбурге

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Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Неизвестный застрелил мужчину в кафе в Екатеринбурге. Об этом в ночь на субботу, 25 декабря, со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Свердловской области сообщает ТАСС.
Уточняется, что инцидент произошел в пятницу вечером в Железнодорожном районе города. Злоумышленник вошел в заведение общепита, подошел к мужчине, который пил чай за столиком, выстрелил в него и скрылся.
"Неожиданно вошел неизвестный в синей куртке с капюшоном на голове и в черной маске, и при помощи предмета, похожего на пистолет, смертельно ранил гражданина <...>. Личность погибшего мужчины оперуполномоченные уже установили: по некоторым данным, это мужчина 1965 года рождения", – говорится в сообщении.
Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". Полиция разыскивает подозреваемого "по горячим следам".
Ранее сообщалось, что Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту ранения девушки на юго-западе Москвы.
Инцидент произошел у жилого дома по улице Профсоюзной. Неизвестный мужчина не менее двух раз выстрелил в женщину, а затем скрылся с места происшествия. Пострадавшая была госпитализирована.
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