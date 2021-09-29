Полиция ищет вооруженного жителя Вологодской области, застрелившего женщину

11:44
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Полицейские Вологодской области разыскивают 55-летнего жителя Грязовецкого района, который застрелил 40-летнюю женщину и ранил 26-летнего сына. Мужчина может быть вооружен, сообщает пресс-служба УМВД по региону.
"Сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление местонахождения подозреваемого в совершении тяжкого преступления. В поисковых мероприятиях задействован личный состав Грязовецкого отдела, сотрудники полиции сопредельных районов, подключен личный состав управления уголовного розыска УМВД России по Вологодской области", – говорится в сообщении.
Известно, что мужчина ростом 190 сантиметров крепкого телосложения в момент побега был одет в джинсовую синюю куртку, темные синие джинсы и бежевую кепку. Сообщается, что подозреваемый носит слегка затемненные очки.
Днем 28 сентября на одной из улиц поселка Вохтога обнаружили тело 40-летней местной жительницы со смертельным огнестрельным ранением головы. Позже в одной из квартир нашли 26-летнего местного жителя с огнестрельным ранением.
"Пострадавшего госпитализировали. Он рассказал, что к нему домой пришел вооруженный 55-летний отец. Мужчина выстрелил в упор, а после скрылся в неизвестном направлении", – говорится в сообщении следственного управления СК РФ по региону.
По предварительной информации, подозреваемый покинул поселок.
По факту произошедшего возбудили уголовное дело.
Ранее следователи назвали предварительную причину произошедшего. По их данным, причиной убийства мог быть семейный конфликт.
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