Неизвестный открыл стрельбу в поселке под Вологдой

18:49
Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков
Неизвестный открыл стрельбу из ружья в поселке Вохтога Вологодской области, на место происшествия выехали сотрудники Росгвардии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Северо-Западного округа Росгвардии.
"По заявке от МВД региона специальный отряд быстрого реагирования и отряд мобильный особого назначения Росгвардии выдвинулись в поселок Вохтога, Грязовецкий район Вологодской области, для задержания мужчины с оружием, открывшего стрельбу", – рассказали в ведомстве.
По информации источника в силовых структурах, в результате стрельбы погибла женщина и ранен мужчина. Однако официального подтверждения данной информации пока не было.
Ранее мужчина выстрелил в воздух из пистолета в сочинском торговом центре "Моремолл", он был задержан. Сообщалось, что в результате происшествия никто не пострадал.
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