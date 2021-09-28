Неизвестный открыл стрельбу в поселке под Вологдой

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Неизвестный открыл стрельбу из ружья в поселке Вохтога Вологодской области, на место происшествия выехали сотрудники Росгвардии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Северо-Западного округа Росгвардии.

"По заявке от МВД региона специальный отряд быстрого реагирования и отряд мобильный особого назначения Росгвардии выдвинулись в поселок Вохтога, Грязовецкий район Вологодской области, для задержания мужчины с оружием, открывшего стрельбу", – рассказали в ведомстве.

По информации источника в силовых структурах, в результате стрельбы погибла женщина и ранен мужчина. Однако официального подтверждения данной информации пока не было.

Ранее мужчина выстрелил в воздух из пистолета в сочинском торговом центре "Моремолл", он был задержан. Сообщалось, что в результате происшествия никто не пострадал.