Суд арестовал мужчину, напавшего с топором на людей в магазине в Отрадном

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Бутырский суд Москвы арестовал на два месяца Дмитрия Соренкова, ранившего топором двух человек в магазине на северо-востоке Москвы.

"На основании постановления суда от 27 сентября 2021 года в отношении Соренкова Дмитрия Евгеньевича избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 25 ноября 2021 года", – рассказали в пресс-службе суда.

Инцидент произошел 25 сентября. По данным следствия, Соренков напал на посетителей супермаркета "Магнит" на улице Каргопольской в столичном районе Отрадное.

В результате его действий пострадали два человека, они были госпитализированы. Самого нападавшего задержали на месте.