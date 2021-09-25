На северо-востоке Москвы мужчина с топором ранил двух человек в магазине

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Мужчина с топором напал на посетителей магазина на северо-востоке Москвы. В результате его действий пострадали два человека. Об этом сообщили в пресс-службе столичной ГУ МВД России.

В ведомстве рассказали, что в полицию поступило сообщение о том, что в магазин на улице Каргопольской, дом 14 зашел мужчина с топором в руках. Он набросился на посетителей.

"Оперативно прибывшие на место происшествия сотрудники патрульно-постовой службы полиции задержали в магазине 48-летнего гражданина, который, по предварительным данным, нанес несколько ранений двум гражданам. Пострадавшие граждане госпитализированы", – добавили в пресс-службе главка.

Обстоятельства и причины происшествия уточняются. Собственный источник ТАСС рассказал, что мужчина находился на учете в психоневрологическом диспансере.

Ранее на трассе под Серпуховом двое водителей устроили вооруженные разборки. В ход пошли пистолет, топор и газовый баллончик. В итоге одному из участников потасовки понадобилась помощь врачей.

