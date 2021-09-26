Один человек пострадал в результате конфликта со стрельбой в центре Москвы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Конфликт со стрельбой произошел на Малой Бронной улице в центре столицы, сообщает пресс-служба МВД.

Сообщение о конфликте между гражданами поступило в полицию в 5:20. Правоохранители задержали четверых человек и доставили их в территориальный отдел полиции. Одного человека госпитализировали.

Отмечается, что один из участников конфликта произвел выстрел из охолощенного пистолета. По данному факту проводится проверка.

Ранее полицейские задержали мужчину, который устроил стрельбу из газового пистолета и приставал к прохожим на юге Москвы. В результате произошедшего никто не пострадал.

