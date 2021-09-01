Мужчина устроил стрельбу из газового пистолета на юге столицы

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Полицейские задержали мужчину, который устроил стрельбу из газового пистолета и приставал к прохожим на юге столицы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД РФ по городу.

"По предварительным данным, на Автозаводской улице в районе дома 23 мужчина приставал к прохожим, а затем совершил выстрел из газового аэрозольного устройства", – сказал собеседник агентства.

В результате произошедшего никто не пострадал. На месте работает следственно-оперативная группа, полицейские опрашивают свидетелей происшествия.

Источник агентства в правоохранительных органах отметил, что задержанный состоит на учете в психоневрологическом диспансере.

Ранее в столичном районе Коньково между двумя мужчинами завязалась драка, которая завершилась стрельбой. Конфликт произошел на бытовой почве, в ходе которого один из его участников применил травматический пистолет.

В результате инцидента никто не пострадал. Оба мужчины были доставлены в отдел полиции.

