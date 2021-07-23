Неизвестный устроил стрельбу возле станции метро "Сокольники" в Москве – СМИ

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Неизвестный открыл стрельбу возле станции метро "Сокольники" в Москве. Об этом со ссылкой на очевидца сообщает телеканал "360".

"Мы с другом стояли на светофоре и ждали, когда загорится зеленый свет, чтобы сесть на трамвай. Когда мы стояли, какой-то мужчина выбежал на дорогу, остановился перед трактором, поднял пистолет и начал стрелять в небо. Некоторые женщины закричали и все разбежались", – рассказал очевидец.

По его словам, мужчина сделал три выстрела.

Ранее в Москве задержали мужчину в камуфляжной форме с макетом автомата Калашникова, напугавшего своим видом прохожих. Сообщалось, что инцидент произошел вечером в субботу, 17 июля.

Мужчину в маске и завернутым в ткань ружьем заметила у здания Политехнического музея на Новой площади проходящая мимо женщина. Он озирался по сторонам и вел себя подозрительно, поэтому москвичка поспешила обратиться в полицию.