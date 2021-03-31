Мужчина, устроивший стрельбу в Вешках, получил разрешение на оружие законно

Фото: СК РФ

Мужчина, устроивший перестрелку с сотрудниками правоохранительных органов в подмосковных Вешках, получил разрешение на оружие на законных основаниях, рассказали в Росгвардии.

"Выяснилось, что данный гражданин имел судимость в 1976 году, это было 45 лет назад. И в соответствии с действующим законодательством судимость была погашена. Таким образом, у правоохранительных органов не было никаких оснований отказывать ему в соответствующих разрешениях на законное хранение шести единиц оружия. Разрешения были выданы установленным порядком, с соблюдением всех необходимых законом требований", – приводит слова официального представителя Росгвардии Валерия Грибакина ТАСС.

Также он опроверг информацию СМИ, что открывший стрельбу мужчина руководил частным охранным предприятием.

"Он никогда не был владельцем или руководителем ЧОП. Соответствующая лицензия ему никогда не выдавалась", – заявил Грибакин.

30 марта в поселке Вешки мужчина открыл стрельбу по сотрудникам Росгвардии и забаррикадировался в своем доме. По данным СМИ, имя стрелка – Владимир Барданов.

Правоохранительные органы подозревали мужчину 1960 года рождения в незаконном обороте оружия. Полицейские предъявили жене подозреваемого постановление суда о проведении осмотра жилого помещения и вошли на участок. В этот момент злоумышленник начал стрелять. Вокруг коттеджа оперативно выставили оцепление. Операция длилась несколько часов.

Как сообщали СМИ, в момент стрельбы в доме находились пять человек, включая стрелка. Впоследствии люди покинули дом и мужчина остался в помещении один. В результате стрельбы один из росгвардейцев получил ранение. Он был госпитализирован.

Сам стрелявший, предположительно, погиб. Рассматривается версия о том, что он скончался при пожаре в доме. Тело обнаружили после того, как огонь ликвидировали.

В отношении стрелка следователи возбудили уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов. Ход расследования взяли на контроль глава СК Александр Бастрыкин и прокуратура Московской области.