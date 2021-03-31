Мужчина, устроивший стрельбу в Вешках, получил разрешение на оружие законно

14:22
Фото: СК РФ
Мужчина, устроивший перестрелку с сотрудниками правоохранительных органов в подмосковных Вешках, получил разрешение на оружие на законных основаниях, рассказали в Росгвардии.
"Выяснилось, что данный гражданин имел судимость в 1976 году, это было 45 лет назад. И в соответствии с действующим законодательством судимость была погашена. Таким образом, у правоохранительных органов не было никаких оснований отказывать ему в соответствующих разрешениях на законное хранение шести единиц оружия. Разрешения были выданы установленным порядком, с соблюдением всех необходимых законом требований", – приводит слова официального представителя Росгвардии Валерия Грибакина ТАСС.
Также он опроверг информацию СМИ, что открывший стрельбу мужчина руководил частным охранным предприятием.
"Он никогда не был владельцем или руководителем ЧОП. Соответствующая лицензия ему никогда не выдавалась", – заявил Грибакин.
30 марта в поселке Вешки мужчина открыл стрельбу по сотрудникам Росгвардии и забаррикадировался в своем доме. По данным СМИ, имя стрелка – Владимир Барданов.
Правоохранительные органы подозревали мужчину 1960 года рождения в незаконном обороте оружия. Полицейские предъявили жене подозреваемого постановление суда о проведении осмотра жилого помещения и вошли на участок. В этот момент злоумышленник начал стрелять. Вокруг коттеджа оперативно выставили оцепление. Операция длилась несколько часов.
Как сообщали СМИ, в момент стрельбы в доме находились пять человек, включая стрелка. Впоследствии люди покинули дом и мужчина остался в помещении один. В результате стрельбы один из росгвардейцев получил ранение. Он был госпитализирован.
Сам стрелявший, предположительно, погиб. Рассматривается версия о том, что он скончался при пожаре в доме. Тело обнаружили после того, как огонь ликвидировали.
В отношении стрелка следователи возбудили уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов. Ход расследования взяли на контроль глава СК Александр Бастрыкин и прокуратура Московской области.
Устроившему стрельбу в Вешках мужчине проведут посмертную психиатрическую экспертизу – СМИ
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: