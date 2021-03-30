Бастрыкин поставил на контроль дело о стрельбе в Подмосковье

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Глава СК России Александр Бастрыкин поставил на личный контроль дело о посягательстве на жизнь правоохранителей после перестрелки в Подмосковье. Об этом сообщается на официальном сайте Следственного комитета.

Уголовное дело было заведено 30 марта в отношении мужчины, который открыл стрельбу по силовикам в поселке Вешки.

"Возбуждено уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов (статья 317 УК РФ)", – сообщила представитель областного главка СК Ольга Врадий.

Ранее мужчина забаррикадировался в доме и открыл стрельбу. Вокруг коттеджа оперативно выставили оцепление.

По данным правоохранительных органов, стрелявшего мужчину 1960 года рождения подозревали в незаконном обороте оружия. Полицейские предъявили жене подозреваемого постановление суда о проведении осмотра жилого помещения и вошли на участок, после чего он открыл огонь и бросил в силовиков две гранаты. Задержать злоумышленника пока не удалось.

