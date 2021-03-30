СК завел дело на мужчину, открывшего стрельбу в Мытищах

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Следственный комитет РФ завел дело на мужчину, который открыл стрельбу по силовикам в подмосковном поселке Новые Вешки, сообщает ТАСС.

"Возбуждено уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов (статья 317 УК РФ)", – сообщила представитель областного главка Следственного комитета (СК) Ольга Врадий.

По словам специалиста, на месте происшествия работают сотрудники ФСБ, МВД и Следственного комитета. В результате инцидента, как уточнила Врадий, никто не пострадал.

Ранее сообщалось, что мужчина забаррикадировался в коттеджном поселке Новые Вешки в подмосковных Мытищах и открыл стрельбу по сотрудникам Росгвардии. Вокруг коттеджа оперативно выставили оцепление.

По данным правоохранительных органов, стрелявшего мужчину 1960 года рождения подозревали в незаконном обороте оружия. Полицейские предъявили жене подозреваемого постановление суда о проведении осмотра жилого помещения и вошли на участок, после чего он открыл огонь и бросил в силовиков две гранаты.

Как сообщали некоторые СМИ, в момент стрельбы в доме находились пять человек, включая стрелка. Мужчина отпустил жену, дочь и внука, оставив в заложниках гражданского мужа дочери. Позднее представитель областного главка Следственного комитета Ольга Врадий подчеркнула, что, по последним данным, стрелявший находится дома один.

ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах передает, что мужчина оказал сопротивление при попытке штурма со стороны силовиков и вновь начал стрельбу. Кроме того, в доме из-за взрыва гранаты начался пожар.