Открывший стрельбу в Подмосковье подозревается в незаконном обороте оружия

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Мужчина, открывший стрельбу в подмосковном поселке Новые Вешки, подозревается в причастности к незаконному обороту оружия, сообщила руководитель пресс-службы ГУ МВД по Московской области Татьяна Петрова.

"В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий в целях проверки информации о причастности местного жителя 1960 года рождения к незаконному обороту оружия прибыли к частному дому в городском округе Мытищи. Полицейские предъявили жене подозреваемого постановление суда о проведении осмотра жилого помещения и вошли на участок", – сказала она.

В этот момент, по словам Петровой, мужчина открыл стрельбу из окна и бросил две гранаты.

По данным СМИ, в момент стрельбы в доме находились 5 человека, включая стрелка. Мужчина отпустил жену, дочь и внука, оставив в заложниках гражданского мужа дочери. Официального подтверждения информации пока нет.

Источники РИА Новости в экстренных службах, силовики начали штурм дома в коттеджном поселке.

По данным телеграм-каналов, мужчина ранее владел несколькими предприятиями, одним автосервисом и двумя ЧОПами, а оружие у него могло остаться после ликвидации организаций.

Очевидец Ирина в эфире телеканала Москва 24 рассказала о ситуации в поселке. По ее словам, все началось около 11 часов утра.

"Все тихо, единственное что – сюда едут машины полиции и Росгвардии, машины с черными номерами. Но пока все тихо. Полиция с мигалками стоит, ни шума, ни гама", – заявила женщина.

Ранее сообщалось, что мужчина забаррикадировался в коттеджном поселке Новые Вешки в подмосковных Мытищах и открыл стрельбу по сотрудникам Росгвардии. Правоохранители выставили оцепление вокруг коттеджа, из которого стреляет мужчина. Инцидент произошел на улице Прибрежной, 10. Местных жителей призвали не выходить из дома.

